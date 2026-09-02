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02.09.2026 10:59:38
APA ots news: Wie Sie beim Gas- und Stromwechsel zu Drei Energie jetzt 3...
APA ots news: Wie Sie beim Gas- und Stromwechsel zu Drei Energie jetzt 3 Monate Grundentgelt sparen?
Wien (APA-ots) - - Drei Energie feiert 7 Jahre Energieversorgung mit
einem attraktiven
Wechselangebot.
- Wer bis 31. Oktober 2026 zu Drei Energie wechselt, erhält einen
Bonus von 15 Euro und spart damit drei Monate Grundentgelt.
Drei Energie feiert sieben Jahre am österreichischen Energiemarkt.
Seit 2019 bietet Drei Energie Strom und Gas zu attraktiven Preisen
an. Zum Jubiläum und Start der Heizsaison erhalten Neukund:innen bei
einem Wechsel bis Ende Oktober 2026 drei Monate Grundentgelt
geschenkt.
Zwtl.: Herbst-Promotion: Drei Monate Grundentgelt geschenkt.
Der Herbst zählt traditionell zu den stärksten Wechselphasen am
österreichischen Energiemarkt. Viele Haushalte überprüfen vor Beginn
der Heizsaison ihre Strom- und Gaskosten und suchen nach
Möglichkeiten, langfristig zu sparen. Mit der neuen Herbst-Promotion
schafft Drei Energie einen zusätzlichen Anreiz für den
unkomplizierten Anbieterwechsel.
Neukund:innen, die sich zwischen 1. September und 31. Oktober 2026
für einen Vertrag bei Drei Energie entscheiden, erhalten mit dem
Promotion-Code "HERBSTENERGIE" eine einmalige Gutschrift von 15 Euro
auf ihr hinterlegtes Bankkonto. Der Bonus entspricht dem Wert von
drei Monaten Grundentgelt. Der Vertragsabschluss ist in jedem Drei
Shop oder online auf www.drei-energie.at möglich. Die Aktion ist pro
Person einmal einlösbar.
Zwtl.: Aktionsdetails auf einen Blick:
-
Aktionszeitraum: 1. September bis 31. Oktober 2026 bzw. bis auf
Widerruf
-
Promotion-Code: HERBSTENERGIE
-
Bonus: Einmalige Gutschrift von 15 Euro, entsprechend dem Wert
von drei Monaten Grundentgelt
-
Abschluss: Online auf www.drei-energie.at oder in allen Drei
Shops
-
Teilnahme: Einmal pro Person einlösbar
Zwtl.: Fair und einfach.
Drei Energie bietet Strom und Gas mit transparenten Tarifmodellen
sowie einen unkomplizierten Vertragsabschluss. Der Energiepartner von
Drei Energie ist go green energy, ein innovatives Unternehmen aus
Österreich, das Transparenz, Online-Komfort und faire Preise an
erster Stelle reiht. Mehr auf www.drei-energie.at
Zwtl.: Drei Energie bietet folgende Vorteile:
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Keine Bindung, Kündigungsfrist von 14 Tagen
- Alles auf einer Gesamtrechnung, inklusive Netzbetreiber
- Einfacher Wechsel online oder im Drei Shop
- Website: www.drei-energie.at
Wie funktioniert der Wechsel zu Drei Energie?
Der Wechsel zu Drei Energie kann online auf www.drei-energie.at oder
in einem Drei Shop beantragt werden. Nach Abschluss übernimmt Drei
Energie die notwendigen Schritte für den Anbieterwechsel. Kund:innen
müssen während des Wechsels keine Unterbrechung der Strom- oder
Gasversorgung befürchten.
Muss ich meinen bisherigen Energievertrag selbst kündigen?
Im Rahmen des Wechselprozesses unterstützt Drei Energie Kund:innen
beim Anbieterwechsel und übernimmt die erforderlichen Schritte.
Dadurch wird der Umstieg möglichst einfach und komfortabel gestaltet.
Wird meine Strom- und Gasversorgung beim Wechsel unterbrochen?
Nein. Während des Anbieterwechsels bleibt die Versorgung mit Strom
beziehungsweise Gas durchgehend aufrecht.
Benötige ich für den Wechsel meine Zählpunktnummer?
Nicht zwingend. Ein Wechsel zu Drei Energie ist laut Unternehmen auch
ohne Angabe der 33-stelligen Zählpunktnummer möglich. Fehlende
Informationen können gegebenenfalls später ergänzt werden.
Welche Produkte bietet Drei Energie an?
Drei Energie bietet Strom aus erneuerbaren Energiequellen sowie
Gastarife für Haushalte in Österreich an. Kund:innen können Strom,
Gas oder beide Produkte gemeinsam beziehen.
Gibt es bei Drei Energie eine Vertragsbindung?
Nein. Drei Energie verzichtet nach eigenen Angaben bei Neukund:innen
auf eine Bindungsfrist. Kund:innen bleiben dadurch flexibel.
Was bedeutet die Preisenergie?
Die Preisgarantie bedeutet, dass der vereinbarte Energie-Arbeitspreis
für einen festgelegten Zeitraum unverändert bleibt. Während dieses
Zeitraums erfolgen keine Preisanpassungen des Arbeitspreises.
Was ist der Unterscheid zwischen Preisgarantie und
Vertragsbindung?
Eine Preisgarantie schützt den vereinbarten Energiepreis für einen
bestimmten Zeitraum. Eine Vertragsbindung hingegen legt fest, wie
lange ein Vertrag mindestens bestehen muss. Eine Preisgarantie
bedeutet nicht automatisch, dass eine Vertragsbindung besteht.
Können auch Nicht-Drei Kund:innen Drei Energie nutzen?
Ja. Die Energieprodukte von Drei Energie stehen österreichischen
Haushalten unabhängig davon offen, ob sie Mobilfunk- oder
Internetkund:innen von Drei sind.
Welche Vorteile bietet Drei Energie?
Zu den Vorteilen zählen ein einfacher Wechselprozess, transparente
Tarifmodelle, digitale Services über das Kundenportal, eine
Gesamtrechnung inklusive Netzkosten sowie faire und langfristig
planbare Preise.
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0058 2026-09-02/10:53
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