APA ots news: WIFO: Konjunkturbelebung ab dem 2. Halbjahr 2023

Prognose für 2023 und 2024

Wien (APA-ots) - Der internationale Konjunkturabschwung, der im 2.

Halbjahr 2022 eingesetzt hatte und auch die österreichische

Wirtschaft erfasst hat, dämpft auch noch im 1. Halbjahr 2023 das

BIP-Wachstum. Um die Jahresmitte sollte die Wirtschaft sowohl im

Euro-Raum als auch in Österreich wieder Fahrt aufnehmen. Für das

Gesamtjahr erwartet das WIFO ein schwaches Wirtschaftswachstum von

nur 0,3%. 2024 beschleunigt es sich auf 1,8%. Durch die deutliche

Entspannung auf den Energiemärkten hat sich die Stimmung der

Unternehmen und privaten Haushalte etwas aufgehellt. Die heimischen

Tarife für Haushaltsenergie und damit die Inflation werden jedoch

erst mit einiger Verzögerung nachgeben.

"Während die Entspannung auf den Energiemärkten die Konjunktur

begünstigt, bleibt die Kerninflation hartnäckiger als erwartet. Dies

veranlasst die Notenbanken zu einer deutlicheren Straffung der

Geldpolitik , wodurch der bevorstehende Konjunkturaufschwung verhalten

ausfällt", so Marcus Scheiblecker, der Autor der aktuellen

WIFO-Prognose.

Die internationale Konjunktur hat seit der letzten WIFO-Prognose

vom Dezember 2022 nicht an Schwung gewonnen. Im Euro-Raum hielt der

bereits im 2. Halbjahr 2022 beobachtete Abschwung auch nach dem

Jahreswechsel an. Während die Weltmarktpreise von Energieträgern

sinken, dämpfen die deutlich höheren Zinssätze als Folge einer

restriktiveren Geldpolitik die Konjunkturerwartungen.

Abbildung 1: Entwicklung der Energiepreise - auf der

[WIFO-Website] (https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/70713)

Untypisch für die derzeitige Konjunkturphase ist die Robustheit

der Arbeitsmärkte in den USA und in Europa. In beiden Regionen hat

trotz der schwächeren Wirtschaftsleistung die Beschäftigungsdynamik

nur wenig nachgelassen, wodurch die Arbeitslosigkeit bislang auf

niedrigem Niveau verblieben ist. Dies deutet ebenso wie das

allmählich wiederkehrende Vertrauen der Unternehmen und privaten

Haushalte auf eine Belebung der internationalen Konjunktur ab der

Jahresmitte 2023 hin. In der Industrie haben sich die

Auftragsbestände in einigen Ländern zuletzt wieder stabilisiert,

sodass vor allem die Industrieproduktion wieder Fahrt aufnimmt.

Übersicht 1: Hauptergebnisse der Prognose - auf der [WIFO-Website]

(https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/70713)

In diesem Umfeld wird es auch der heimischen Wirtschaft gelingen,

ab dem 2. Halbjahr wieder Tritt zu fassen und die Produktion

auszuweiten. Für das Gesamtjahr 2023 ist allerdings nur mit einem

schwachen BIP-Zuwachs von real 0,3% zu rechnen. Erst 2024

beschleunigt sich das Wachstum auf 1,8%.

Ausgehend von der Exportwirtschaft wird die Konjunkturbelebung in

weiterer Folge in vielen Bereichen der heimischen Wirtschaft zu

spüren sein. Die Bauwirtschaft kann hingegen nicht von dieser

positiven Entwicklung profitieren. Dort lassen hohe Preissteigerungen

und das schwierigere Finanzierungsumfeld die Nachfrage weiter

schrumpfen, insbesondere im Wohnbau. Das WIFO erwartet daher für 2023

einen weiteren Rückgang der Bauinvestitionen (0,8%, real), der sich

2024 sogar noch etwas beschleunigt (-1,4%).

Der Tourismus, der besonders unter der COVID-19-Pandemie gelitten

hatte, erholte sich 2022 deutlich. 2023 hält die Erholung zwar an,

schwächt sich jedoch ab. Stützend sollte vor allem die Nachfrage aus

dem Ausland wirken, während jene aus dem Inland wegen der hohen

Inflation, die die real verfügbaren Haushaltseinkommen belastet,

leicht sinken dürfte. Für 2024 rechnet das WIFO mit einer weiteren

Belebung der Tourismusnachfrage. Während die Nachfrage aus dem

Ausland 2024 kaum mehr zulegt, sollte die inländische Nachfrage

aufgrund der nachlassenden Inflation wieder kräftiger expandieren.

Trotz des deutlichen Rückgangs der Importpreise für Energieträger

steigen die Verbraucherpreise 2023 abermals stark - getrieben durch

die Kerninflation. Für das Gesamtjahr erwartet das WIFO einen Anstieg

des VPI um 7,1%. Da die Preise für Konsumgüter üblicherweise

verzögert reagieren, wird mit einer spürbaren Abschwächung des

allgemeinen Preisauftriebs ab der zweiten Jahreshälfte 2023

gerechnet. 2024 beträgt die Verbraucherpreisinflation voraussichtlich

3,8%.

Im Einklang mit der Konjunktur wird für 2023 ein

Beschäftigungszuwachs von nur 0,8% erwartet (2024 +1,3%). Die

Arbeitslosigkeit dürfte 2023 zunächst um 6.000 Personen steigen und

erst 2024 weiter sinken (-10.000 Personen). Die Arbeitslosenquote

(laut nationaler Berechnung) steigt dementsprechend von 6,3% (2022)

auf 6,4% (2023) und geht 2024 auf voraussichtlich 6,1% zurück. Damit

läge sie auf dem niedrigsten Stand seit 2008.

Die anhaltend hohe Inflation führt 2023 neuerlich zu einem

deutlichen Anstieg der Steuereinnahmen, insbesondere aus der

Mehrwertsteuer. Die gesamten Staatseinahmen wachsen in der Folge fast

so kräftig wie das nominelle BIP, womit die Einnahmenquote nur leicht

sinkt. Die Ausgaben steigen jedoch nicht in gleichem Ausmaß. In der

Folge verringert sich das Budgetdefizit 2023 auf 1,8% des nominellen

BIP (2022 -2,5%). Für 2024 wird ein weiterer Rückgang auf 0,4% des

BIP prognostiziert.

Zu den Definitionen siehe "[Methodische Hinweise und Kurzglossar]

(https://www.ots.at/redirect/wifo25)".

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 30. März 2023, von 14 bis 16 Uhr, an Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245, marcus.scheibecker@wifo.ac.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0049 2023-03-30/10:00