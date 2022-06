APA ots news: Wüstenrot Gruppe schließt Geschäftsjahr 2021 trotz vielfacher Herausforderungen sehr erfolgreich ab

Rekordergebnisse bei Finanzierungen und Prämienwachstum in der

Versicherung

Wien/Salzburg (APA-ots) - Die Hauptversammlungen der Bausparkasse

Wüstenrot AG und der Wüstenrot Versicherung-AG haben die

Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2021 einstimmig beschlossen.

Wüstenrot Generaldirektorin Dr. Susanne Riess zeigte sich sehr

erfreut über die Geschäftserfolge der Gruppe:

"Die Wüstenrot Gruppe konnte mit einem EGT von 49,3 Millionen Euro

das Vorjahresniveau halten und sowohl im Bereich der

Finanzierungsauszahlungen als auch im Bereich der Verrechneten Prämie

Gesamt ein Plus gegenüber dem Vorjahr erwirtschaften. Das ist eine

außergewöhnliche Leistung angesichts der vielfältigen

Herausforderungen eines weiteren schwierigen Krisenjahres. Ich

bedanke mich daher an dieser Stelle bei unseren Kund:innen, die uns

in besonders großer Zahl ihr Vertrauen geschenkt haben und bei allen

Mitarbeiter:innen, die mit großen Engagement am Unternehmenserfolg

mitgewirkt haben."

Die Bausparkasse Wüstenrot AG konnte ihr EGT im Geschäftsjahr 2021

um 2,4 Millionen Euro auf 27,9 Millionen Euro steigern. Besonders

erfreulich sind die Ergebnisse im Finanzierungsneugeschäft, wo mit

969 Millionen Euro ausbezahlten Darlehen das historisch beste

Ergebnis erreicht und das Rekordergebnis des Vorjahres sogar noch

übertroffen werden konnte.

"Die Themen leistbares Wohnen, nachhaltiges Sanieren, und damit

auch Vorsorgen haben in Folge der Covid-19 Pandemie weiter an

Bedeutung gewonnen. Mit 42 % ist die Investitionsbereitschaft in das

eigene zu Hause sehr hoch. Seit fünf Jahren führt diese Form der

Geldanlage die Rankings an. Die Wüstenrot Gruppe konnte diesen Trend

nutzen und weiter Marktanteile gewinnen", freute sich die

Generaldirektorin.

Marktanteil konnte die Bausparkasse Wüstenrot auch im Bereich

Bausparbestand gewinnen und auf 28,1 % mit 106.324 Neuverträgen

ausweiten.

Zwtl.: Wüstenrot freut sich über Kund:innen Auszeichnungen

"Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden steht für Wüstenrot an

oberster Stelle. Wir freuen uns daher besonders über die Auszeichnung

als Branchenchampion im Rahmen des Branchenmonitors 2021 für das

beste Preis-Leistungs-Verhältnis für die Bausparkasse Wüstenrot und

über die Verleihung des Recommender Awards 2021 für das beste

Schadenmanagement für die Wüstenrot Versicherung," zeigte sich der

gesamte Wüstenrot-Vorstand erfreut.

Eine Multi-Client-Studie in Zusammenarbeit mit marketmind ergab,

dass die Wüstenrot Versicherung bei den Positionen Preis und

Kundenorientierung an der Spitze der untersuchten Marken lag.

Wüstenrot punktet auch als sympathischste Marke im Branchenvergleich.

Zwtl.: Wüstenrot Gruppe positioniert sich als einziger

Allfinanzanbieter in Österreich

Die Gründung der Wüstenrot Bank ist für die Gruppe ein

entscheidender strategischer Schritt. Als Bausparkasse und

Versicherung unter einem Dach bietet Wüstenrot seinen Kund:innen in

Zukunft Gesamtlösungen aus einer Hand für die Bereiche Girokonten,

Ansparen, Finanzieren, Vorsorgen und Versichern. "Dadurch erhöhen wir

die Kundenbindung, unsere Cross-Selling Möglichkeiten und sprechen

weitere Kundengruppen an", sagte Wüstenrot Generaldirektorin Dr.

Susanne Riess.

Zwtl.: Ausblick und Geschäftsentwicklung 2022

Trotz eines sehr schwierigen makroökonomischen Umfelds ist es uns

gelungen die positive Ergebnisentwicklung in das Geschäftsjahr 2022

mitzunehmen. Der Bereich Finanzieren liegt im ersten Quartal

deutlich über Plan, auch die Ergebnisse der Sachversicherung liegen

über dem Vorjahresergebnis. "Unser Vertriebsteam - seit 1.1.2022

unter der Leitung von Tobias Kohl und Alexander Knezevic - setzt den

richtigen Maßnahmenmix, damit unsere Kund:innen ihre Wohnträume

erfüllen und Geschaffenes absichern können. Neben dem Vertrieb zählt

unser engagiertes Team im Kunden- Back Office, seit 1.1.2022 unter

der Leitung von Karin Roscher, zu den zentralen Service- und

Anlaufstellen für unsere Kund:innen. Vertrieb und Kundencenter sind

Herzstücke unserer Organisation und verantworten maßgeblich die

Zufriedenheit unserer Kund: innen," sagte Dr. Susanne Riess.

Zu den strategischen Schwerpunkten der nächsten Jahre zählt

zweifelsohne die Digitalisierung . "Wir sind hier auf einem guten Weg

und zählen in vielen Bereichen zu den First Movern am Markt. Mit der

Klickmal App und Chatbots sind unsere Angebote und Services 24

Stunden verfügbar. Mit unserem modernen neu eröffneten IT-Tower in

Salzburg setzen wir ein Zeichen für den Standort Salzburg und laden

die besten Köpfe der IT-Branche ein, bei uns dabei zu sein", sagte

der auch für die IT zuständige Versicherungsvorstand Mag. Gerald

Hasler und zeigte sich stolz, dass es gelungen ist mit dem IT-Tower

neue Standards im Bereich moderner Arbeitsplatz aber auch

ökologisches und energieeffizientes Bauen umzusetzen.

Zwtl.: Bausparkasse Wüstenrot positionierte sich 2021 erfolgreich am

Kapitalmarkt

Mag. Gregor Hofstätter-Pobst, der seit 1.4.2022 als CFO die

Wüstenrot Gruppe verstärkt, betonte, dass es 2021 gelungen sei, im

Bereich der Refinanzierung große Fortschritte zu realisieren.

Erstmalig wurde eine 250 Millionen Euro Emission mit einer Laufzeit

von 5 Jahren an institutionelle Kunden im In- und Ausland platziert.

Diese Senior Preferred Anleihe diente auch dazu, bereits frühzeitig

das regulatorische MREL Erfordernis zu erfüllen. Zusätzlich wurde

ein 300 Millionen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 7 Jahren

ebenfalls an institutionelle Kunden verkauft, auch im

Pfandbriefsegment war dies die erste syndizierte Emission am

Kapitalmarkt. Der AAA geratete Pfandbrief der Bausparkasse Wüstenrot

ist auch zukünftig ein wichtiges Refinanzierungsinstrument um

Wüstenrot Kund:Innen weiterhin kompetitive und flexible

Darlehensprodukte anbieten zu können.

"Profitables Wachstum und eine komfortable Eigenmittelausstattung

sind die Basis um gerade in sehr dynamischen Zeiten schnell auf

geänderte Kundenbedürfnisse oder geänderte Rahmenbedingungen, wie zum

Beispiel die sich ändernde Zinslandschaft, nicht nur zu reagieren,

sondern auch vorausschauend und nachhaltig agieren zu können" sagt

Mag. Hofstätter-Pobst.

Zwtl.: Wüstenrot Versicherungs-AG freut sich über Prämienwachstum bei

den verrechneten Prämien Gesamt

"Die Wüstenrot Versicherungs-AG hat das Geschäftsjahr2021 mit

einem EGT von 44,9 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen und damit

trotz des pandemischen Umfeldes ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Sehr

erfreulich war das Plus bei den verrechneten Prämien sowohl im

Bereich Schaden/Unfall mit 1,1 % als auch in der Risikoversicherung

mit 5, 2 %", sagte Vorstandsdirektor Mag. Gerald Hasler.

"Mit einer Rendite von 3,2 % konnte auch beim Finanzergebnis ein

Plus gegenüber dem Vorjahr mit 2, 7 % erzielt werden. Das ist in

Anbetracht des schwierigen Marktumfeldes ein wesentlicher Faktor für

den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft", so Hasler.

Vorstandsdirektorin Dr. Brigitte Feldhofer betonte, dass

Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil des Wüstenrot

Geschäftsmodells sei und sich auch in der verantwortungsvollen

Veranlagungspolitik widerspiegle. "Diese zielt nicht nur darauf ab,

kontroverse und finanzrelevante Risiken zu vermeiden, sondern durch

zielgerichtete Investments nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu

fördern", so Brigitte Feldhofer.

Zwtl.: Die Wüstenrot Gruppe in der CEE-Region im Geschäftsjahr 2020

Die Wüstenrot Gruppe engagiert sich in der CEE-Region auf den

Bausparmärkten in der Slowakei, in Kroatien und in Ungarn. In der

Slowakei ist Wüstenrot zusätzlich mit einer Kompositversicherung und

seit 2012 in Kroatien mit einer Lebensversicherung vertreten.

Details und alle Kennzahlen unter www.wuestenrot.at

