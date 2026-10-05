APA ots news: Zentralbanken im Zeitalter von KI und Digitalisierung : Finanzmarktstabilität sichern

Internationale Fachkonferenz in Wien diskutiert

Herausforderungen für Zentralbanken und Finanzaufsicht

Wien (APA-ots) - Wie verändern Digitalisierung, künstliche Intelligenz

(KI) und

geopolitische Spannungen die Finanzmarktstabilität und das Management

von Finanzkrisen? Dieser Frage widmet sich die internationale

Fachkonferenz "New Challenges in Safeguarding Financial Stability and

Managing Financial Crises in a World of Digital Finance and

Artificial Intelligence: Implications for Central Banks", die am 5.

Oktober 2026 in Wien stattfindet. Veranstaltet wird die Konferenz von

der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) gemeinsam mit dem Joint

Vienna Institute (JVI), SUERF - The European Money and Finance Forum

sowie dem Yale Program on Financial Stability (USA).

Ein stabiles Finanzsystem ist eine wesentliche Voraussetzung für

nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Finanzierung von Unternehmen

und Haushalten. Technologische Innovationen, die zunehmende

Verbreitung von KI, neue Formen der Finanzintermediation und

geopolitische Spannungen verändern das Umfeld von Zentralbanken und

Aufsichtsbehörden grundlegend. Die Konferenz nimmt diese

Entwicklungen zum Anlass, die zentralen Herausforderungen für

Finanzmarktstabilität und Krisenmanagement zu analysieren und

mögliche Antworten zu diskutieren. "Digitale Technologien,

insbesondere künstliche Intelligenz, eröffnen neue Chancen, bringen

aber auch neue Stabilitätsrisiken mit sich. Diese Risiken frühzeitig

zu erkennen und ihnen vorzubeugen, ist eine Kernaufgabe von

Zentralbanken und Aufsichtsbehörden", betont Gouverneur Martin

Kocher.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen vier Themenbereiche: (i) die

Entwicklung von Risiken für die Finanzmarktstabilität in einem sich

rasch wandelnden Umfeld, (ii) die Auswirkungen von Digitalisierung

und KI auf Finanzinstitute und Finanzmärkte , (iii) die Rolle von

Zentralbanken als Kreditgeber letzter Instanz ("Lender of Last

Resort") im digitalen Zeitalter sowie (iv) die regulatorischen und

aufsichtlichen Konsequenzen dieser Veränderungen.

Die Konferenz widmet sich zudem der Frage, wie angesichts

technologischer Umbrüche regulatorische Vorgaben vereinfacht werden

können, ohne die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems zu

beeinträchtigen. Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus

Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und internationalen Organisationen

diskutieren, wie diese Balance in einem anhaltend herausfordernden

wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld erreicht werden kann.

"Entscheidend wird sein, Innovation zu fördern und zugleich die

Resilienz des Finanzsystems wahren", erklärt Thomas Steiner, Direktor

der Oesterreichischen Nationalbank.

Die Konferenz bringt international renommierte Expertinnen und

Experten aus Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, internationalen

Organisationen, Wissenschaft und Banken nach Wien. Zur Konferenz

werden über 500 Teilnehmende aus aller Welt vor Ort und online

erwartet. Besondere Akzente setzen Claudia Buch, Vorsitzende des

Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank (EZB), Pablo Hernández

de Cos, Generaldirektor der Bank für Internationalen

Zahlungsausgleich (BIZ), Klaas Knot, Fellow am Peterson Institute for

International Economics und ehemaliger Präsident der De Nederlandsche

Bank sowie Tobias Adrian, ehemaliger Direktor der Abteilung Geld- und

Kapitalmärkte des Internationalen Währungsfonds (IWF). Darüber hinaus

diskutieren weitere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus

Zentralbanken, Aufsichtsbehörden, internationalen Organisationen und

der Finanzwirtschaft aktuelle Herausforderungen für

Finanzmarktstabilität, Regulierung und Aufsicht.

Die Veranstaltung findet als Hybridkonferenz in der OeNB in Wien

statt und richtet sich an Fachleute sowie an die interessierte

Öffentlichkeit. Ziel der Konferenz ist es, den internationalen

Austausch zu Fragen der Finanzmarktstabilität zu stärken und

Lösungsansätze für Krisenmanagement, Regulierung und Aufsicht zu

diskutieren.

Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie auf der OeNB-

Website.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

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