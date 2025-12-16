APA ots news: Zero Emission Transport: Plakatwerbung emissionsfrei unterwegs

Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer

Wien fahren Betriebe im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei.

Außenwerbungsspezialist Gewista plakatiert mit

Elektrofahrzeugen.

Wien (APA-ots) - Wien, 16.12.25 - "Gewerblicher Verkehr ist ein großer

Hebel, um

Emissionen nachhaltig zu reduzieren," sagt Martin Heimhilcher, Obmann

der Sparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Wien.

"Denn gerade wenn Unternehmen tagtäglich mit ihren Flotten in Wien

unterwegs sein müssen, ist der Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge

positiv für das Klima und die Lebensqualität in der Stadt."

Das Außenwerbungsunternehmen Gewista betreut täglich seine

tausenden Werbeflächen in Wien mit Kleintransportern und Pkw. Im

ersten und zweiten Bezirk kommen dafür im Rahmen des Projekts "Zero

Emission Transport" (ZET) ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge

zum Einsatz.

Umstellung des Fuhrparks

"Wir möchten Emissionen im innerstädtischen Wirtschaftsverkehr

reduzieren und gleichzeitig Daten für das Forschungsprojekt zur

Stadtlogistik der Zukunft liefern", sagt Franz Solta, CEO von

Gewista. "Parallel stellen wir unseren Fuhrpark schrittweise von

Verbrennungsmotoren auf Elektro- und Hybridfahrzeuge um." Wo dies

technisch noch nicht möglich ist, zum Beispiel bei Lkw, kommt HVO100-

Diesel aus pflanzlichen Reststoffen als CO2-ärmere Alternative zum

Einsatz.

Die Teilnahme an "Zero Emission Transport" erfolgt im Rahmen der

umfassenden ESG-Strategie von Gewista, die auf Nachhaltigkeit in

allen Unternehmensbereichen ausgerichtet ist. Dazu gehören Maßnahmen

wie die Nutzung zertifizierten Grünstroms, umfassende Recycling-

Initiativen sowie städtische Begrünungsprojekte wie etwa die

Bepflanzung von Wartehallen zur Bekämpfung urbaner Wärmeinseln. Jede

dieser Maßnahmen bringt das Unternehmen dem Konzernziel näher, die

eigenen Umwelteinflüsse bis 2050 um 90 % zu reduzieren. "Wir zeigen

damit, dass wir nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein wollen,

sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen", sagt Solta.

Projekt "Zero Emission Transport"

Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen

Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz

leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu,

emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren.

Damit leisten sie nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz,

sondern tragen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts auch dazu

bei, Erkenntnisse und Daten für die Zukunft des Wiener

Wirtschaftsverkehrs zu sammeln.

Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter

www.wko.at/wien/zet

