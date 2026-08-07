APA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

APA hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,37 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at