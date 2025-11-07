APA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

APA präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte APA ein EPS von -0,600 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat APA 2,12 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,53 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at