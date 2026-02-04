Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
04.02.2026 10:01:19
Apac commercial real estate investment hits US$40.3 billion in Q4, capping strongest year since 2021: JLL
The increase pushed full-year investment 12% higher year on year to US$147.6 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!