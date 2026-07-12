Cool Holdings Aktie

Cool Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNQ1 / ISIN: US21640C1053

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13.07.2026 01:00:00

Apac investors cool on venture capital despite returns topping global private markets in 2025

In Asia-Pacific, VC returned 15.3% in 2025, the highest among private asset classes: MSCI reportWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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