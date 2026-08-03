Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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03.08.2026 13:05:17
Apac Realty H1 net profit falls 16.8% to S$9.4 million; special dividend of S$0.036 a share proposed
Decline in net profit comes largely from fewer transactions in primary and secondary marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Realty Income Corp.
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03.08.26
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13.07.26
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29.06.26
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22.06.26
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