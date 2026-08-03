Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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03.08.2026 13:05:17

Apac Realty H1 net profit falls 16.8% to S$9.4 million; special dividend of S$0.036 a share proposed

Decline in net profit comes largely from fewer transactions in primary and secondary marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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