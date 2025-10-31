Apar Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Apar Industries stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 62,66 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 57,15 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,45 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at