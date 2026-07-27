Apar Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Apar Industries lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 116,37 INR. Im Vorjahresviertel waren 65,45 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65,91 Milliarden INR – ein Plus von 29,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apar Industries 51,04 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at