Apartment Investment Management mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Apartment Investment Management hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apartment Investment Management -0,160 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,1 Millionen USD – eine Minderung von 33,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 53,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at