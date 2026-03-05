Apartment Investment Management präsentierte Quartalsergebnisse

Apartment Investment Management hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apartment Investment Management ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 36,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 54,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,6 Millionen USD.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,87 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Apartment Investment Management im vergangenen Geschäftsjahr 138,49 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apartment Investment Management 208,68 Millionen USD umsetzen können.

