Apartment Investment Management stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Apartment Investment Management hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Apartment Investment Management hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,160 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,500 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Apartment Investment Management 187,00 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 190,34 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,160 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 185,82 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at