Apator: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Apator lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,90 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apator noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 PLN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 335,8 Millionen PLN gegenüber 300,5 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,72 PLN beziffert. Im Vorjahr hatten 2,52 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,12 Prozent auf 1,20 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 2,76 PLN je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,25 Milliarden PLN beziffert.

