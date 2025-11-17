Apator präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Apator hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,80 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,600 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Apator hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 295,8 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at