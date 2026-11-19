Apator hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,40 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apator noch ein Gewinn pro Aktie von 0,800 PLN in den Büchern gestanden.

Apator hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 288,7 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at