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31.08.2026 06:31:29
Apator: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Apator lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,610 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 356,2 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 286,4 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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