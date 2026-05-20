Apator zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apator lud am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,61 PLN. Im letzten Jahr hatte Apator einen Gewinn von 0,410 PLN je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 332,9 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 283,7 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at