Apcotex Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Apcotex Industries lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,88 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apcotex Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,37 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at