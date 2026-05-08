Apcotex Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apcotex Industries hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,23 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 3,98 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,49 Milliarden INR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 19,56 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apcotex Industries 10,43 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,41 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 13,80 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at