Apcotex Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Apcotex Industries hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,28 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Apcotex Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,31 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at