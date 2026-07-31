Apcotex Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Apcotex Industries hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,23 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,70 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,26 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,76 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at