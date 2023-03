APEC 2023 in Orlando, Florida: Infineon beschleunigt Dekarbonisierung und Digitalisierung mit energieeffizienten Lösungen für die Stromversorgung

München und San Jose, Kalifornien – 16. März 2023 – Auf der Applied Power Electronics Conference (APEC) 2023, die vom 19. bis 23. März in Orlando stattfindet, präsentiert die Infineon Technologies AG ihr umfangreiches Angebot an Leistungselektronik-Produkten für hochleistungsfähige, energieeffiziente Lösungen für die Stromversorgung. Um die Digitalisierung und Dekarbonisierung voranzutreiben, wird Infineon das breite Produktportfolio an fortschrittlichen Silizium- und Wide-Bandgap-Materialien mit höherer Leistungsdichte, geringerem Platzbedarf und verbesserter Leistung vorstellen – als Beitrag zu einer grüneren Welt.