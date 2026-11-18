Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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18.11.2026 13:39:23
APEC summit: Xi, Trump and Putin gather in Shenzhen, China
The presidents of China, Russia and the US have greeted each other amid the APEC summit in Shenzhen. This comes a day ahead of the trilateral talks between Xi Jinping, Vladimir Putin and Donald Trump. Follow DW live.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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