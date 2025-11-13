Apeejay Surrendra Park Hotels: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Apeejay Surrendra Park Hotels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,76 INR. Im letzten Jahr hatte Apeejay Surrendra Park Hotels einen Gewinn von 1,25 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Milliarden INR – ein Plus von 16,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apeejay Surrendra Park Hotels 1,42 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at