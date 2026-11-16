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16.11.2026 06:31:29
Apeejay Surrendra Park Hotels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Apeejay Surrendra Park Hotels hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,760 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 1,80 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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