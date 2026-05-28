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28.05.2026 06:31:29
Apeejay Surrendra Park Hotels veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Apeejay Surrendra Park Hotels hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apeejay Surrendra Park Hotels 1,24 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,84 Milliarden INR – ein Plus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apeejay Surrendra Park Hotels 1,77 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,08 INR beziffert, während im Vorjahr 3,92 INR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,07 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Apeejay Surrendra Park Hotels einen Umsatz von 6,27 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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