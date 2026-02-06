|
Apeejay Surrendra Park Hotels zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Apeejay Surrendra Park Hotels ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Apeejay Surrendra Park Hotels die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apeejay Surrendra Park Hotels in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,00 Milliarden INR im Vergleich zu 1,77 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
