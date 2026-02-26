Apellis Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Apellis Pharmaceuticals hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apellis Pharmaceuticals -0,290 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Apellis Pharmaceuticals 199,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 212,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,200 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Apellis Pharmaceuticals -1,600 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 781,37 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,00 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,268 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,01 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at