09.02.2026 06:31:29

Aperam mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aperam hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aperam in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,280 EUR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,44 Milliarden EUR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,130 EUR. Im letzten Jahr hatte Aperam einen Gewinn von 3,20 EUR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 6,26 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 6,08 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen