Aperam mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aperam hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aperam in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,280 EUR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,44 Milliarden EUR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,130 EUR. Im letzten Jahr hatte Aperam einen Gewinn von 3,20 EUR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 6,26 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 6,08 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at