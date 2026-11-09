Aperam öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aperam hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Aperam -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,74 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at