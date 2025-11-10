|
Aperam präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aperam veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,71 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 1,65 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0,324 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,69 Milliarden USD geschätzt.
