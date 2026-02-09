Aperam präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aperam stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,58 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD sowie einen Umsatz von 1,69 Milliarden USD prognostiziert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,150 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 6,86 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,77 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,152 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 7,25 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at