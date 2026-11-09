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09.11.2026 06:31:29
Aperam zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aperam äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,280 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aperam in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,41 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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