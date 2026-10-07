Aperture AC Registered a Aktie

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WKN DE: A41T91 / ISIN: KYG0474D1016

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07.10.2026 16:28:30

Aperture AC Names Leo Lin CEO Of Atlantic, Succeeding Jacqueline Jiang

(RTTNews) - On Wednesday, Aperture AC (APUR), a special purpose acquisition company, and Atlantic HPC Group Inc., a U.S.-based digital infrastructure company, announced that Leo Lin has been appointed CEO of Atlantic, effective October 1, 2026.

He succeeds Jacqueline Jiang, who stepped down as CEO and will remain on Atlantic's board of directors.

Since 2023, Lin has advised technology startups and early-stage companies on business and financial planning, as well as fundraising. He previously served as CFO of Eat Just Inc. from 2021 to 2022 and held finance leadership roles at Karma Automotive, Red Digital Cinema, Red Hydrogen, and NIO USA. From 2006 to 2015, he held several senior positions at Monster Inc., including CFO and Vice President of Finance and Corporate Strategy.

On the Nasdaq, the shares were trading 0.05 percent down at $10.03.

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