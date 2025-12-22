|
Apex Critical Metals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Apex Critical Metals hat sich am 19.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
