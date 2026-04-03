Apex Critical Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apex Critical Metals stellte am 01.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at