Apex Critical Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Apex Critical Metals hat am 26.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Apex Critical Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at