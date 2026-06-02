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02.06.2026 06:31:29
Apex Frozen Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Apex Frozen Foods hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 2,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apex Frozen Foods 0,630 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,95 Prozent auf 1,68 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 12,43 INR beziffert. Im Vorjahr waren 1,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 9,31 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 21,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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