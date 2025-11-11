Apex Frozen Foods stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Apex Frozen Foods ließ sich am 08.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Apex Frozen Foods die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,80 INR. Im Vorjahresviertel hatte Apex Frozen Foods -0,530 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,27 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,88 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at