Apex Frozen Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apex Frozen Foods präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,23 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,52 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at