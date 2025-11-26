Apex Healthcare Bhd informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Apex Healthcare Bhd lud am 24.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apex Healthcare Bhd ein EPS von 0,030 MYR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Apex Healthcare Bhd im vergangenen Quartal 253,0 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apex Healthcare Bhd 237,4 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at