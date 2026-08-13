Apex Home Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Apex Home Finance lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at