Apex Home Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Apex Home Finance hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,16 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apex Home Finance 0,070 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 73,77 Prozent auf 20,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,31 INR. Im Vorjahr waren 0,890 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 71,34 Millionen INR – ein Plus von 156,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Apex Home Finance 27,77 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at