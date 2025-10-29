APEX Investment PJSC Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

APEX Investment PJSC Bearer veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 AED je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 AED je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 233,2 Millionen AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte APEX Investment PJSC Bearer 197,5 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at