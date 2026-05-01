APEX Investment PJSC Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

APEX Investment PJSC Bearer hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 AED vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 AED erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 210,7 Millionen AED, während im Vorjahreszeitraum 196,4 Millionen AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at