|
01.05.2026 06:31:29
APEX Investment PJSC Bearer verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
APEX Investment PJSC Bearer hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 AED vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 AED erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 210,7 Millionen AED, während im Vorjahreszeitraum 196,4 Millionen AED ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!