APEX Investment PJSC Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

APEX Investment PJSC Bearer hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,01 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei APEX Investment PJSC Bearer noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 AED in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,40 Prozent auf 229,9 Millionen AED. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 233,2 Millionen AED gelegen.

Redaktion finanzen.at