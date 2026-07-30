APEX Investment PJSC Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

APEX Investment PJSC Bearer hat am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 AED, nach 0,030 AED im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,6 Millionen AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,5 Millionen AED in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at